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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لأول مرة بمصر وأفريقيا.. صيدلة حلوان تعزز معامل مركز التميز العلمي بتقنية جديدة

جامعة حلوان تعزز
جامعة حلوان تعزز معامل مركز التميز العلمي بتقنية جديدة

استقبل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بكلية الصيدلة جامعة حلوان مؤخرا جهاز معايرة الحرارة وقياس السعرات (Isothermal Calorimeter)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والمدير المؤسس لمركز التميز العلمي "حلوان" لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء.

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وصرح الدكتور ممدوح مهدي بأن الجامعة تبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة المراكز البحثية داخل الجامعة،  مضيفاً أنه من المنتظر أن يسهم وجود هذا الجهاز في دفع عجلة البحث العلمي في مجال تصميم الدواء بمصر والمنطقة، حيث يعد هذا الجهاز أحد ثلاثة أجهزة من نوعها داخل جمهورية مصر العربية وأفريقيا والدول العربية.

وأضافت الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان تقدم كل الدعم للباحثين بالجامعة لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة، مضيفة أن أهمية الجهاز تبرز من خلال كونه لا يوجد مثيل له سوى في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) بالسعودية في الدول العربية ودولة جنوب أفريقيا في القارة الأفريقية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلي أن كلية الصيدلة جامعة حلوان لديها خطة واضحة لرفع كفاءة البحث العلمي بالكلية والجامعة حيث يعد هذا الجهاز هو الثالث من أحدث الأجهزة التي استقبلتها معامل مركز التميز العلمي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويتميز وجود هذا الجهاز أنه يضيف لمنظومة البحث العلمي المصرية تقنية جديدة لأول مرة ما يسهم في رفع كفاءة أبحاث تصميم الدواء في مصر كما أن تفردنا في امتلاك هذه التقنية في المنطقة العربية وأفريقيا يساعد في وضع الأبحاث المصرية في الصدارة إقليميًا ودوليًا.. وأضاف أن هذا الجهاز يستخدم في تحديد مستوى التفاعل بين البروتينات وبعضها البعض وكذلك في تحديد قدرة المركبات الكيميائية على الارتباط بالبروتينات، ما سوف يسهم في تحديد قدرة المركبات الكيميائية التي يتم اختبارها كأدوية علاجية على الارتباط بأهدافها من البروتينات بصورة كمية. ومن المنتظر أن تمتد خدمة هذا الجهاز للباحثين في مجال تصميم الدواء داخل الجامعات ومراكز البحوث المصرية.

واستضافت كلية الصيدلة جامعة حلوان الدكتور بيتر جيمسون من السويد لمدة أسبوع لعقد ورشة عمل تدريبية للباحثين بالكلية للتعرف علي إمكانيات الجهاز والتدريب على تشغيله وتحليل نتائجه. 
ومن الجدير بالذكر أن مركز التميز العلمي "حلوان" لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء هو أحد مراكز التميز العلمي التي تمولها هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
مركز التميز العلمي أبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء كلية الصيدلة جامعة حلوان جهاز معايرة الحرارة وقياس السعرات Jobs Education

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