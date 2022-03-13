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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال النسخة الأولى من الملتقى الفقهي

الأزهر يناقش «الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة».. الثلاثاء

مركز الأزهر العالميّ
مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

يعقد مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، في تمام العاشرة صباحًا، أولى لقاءات المُلتقى الفقهيّ الدائم، تحت عنوان: «الفتوى الإلكترونية ودورها في التّنمية المُستدامة»، ومن المقرر عقد الملتقى كل ثلاثة أشهر.

الفتوى الإلكترونية ودورها في التّنمية المُستدامة

ويُناقش المُلتقى مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030م، كما سيعرض أهم جهوده وخططه المُستقبلية في هذا الشأن، ويناقش عددًا من المحاور، أهمها:

▪️ دور الفتوى الإلكترونية في دعم خطة التنمية المُستدامة.
▪️تجديد الخطاب الإفتائي ودوره في التنمية المستدامة.
▪️الفتوى الإلكترونية عند الجماعات المتطرفة وخطرها على خطط التنمية المستدامة.

كما حدد الملتقى عددًا من الأهداف للعمل عليها من خلال الفتوى الإلكترونية، والتي تتمثل في:

▪️ دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
▪️ التأصيل العلمي لدور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة.
▪️ تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائي بما يدعم أهداف التنمية المُستدامة.
▪️ الاتفاق على توصيات علمية دقيقة للعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن التنمية المُستدامة.
▪️ البحث والاطلاع على أبرز الأفكار والرؤى في مجال التنمية، وتحليلها بشكل علمي يتوافق مع منهج الأزهر الشريف.
▪️ الرّد على الأفكار المُنحرفة والمُتطرفة في مجال الفتوى والتي من شأنها عرقلة جهود التنمية.

ويَشرُف المُلتقى بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الديار المصرية السابق، والدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، والدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وحضور المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من علماء الأزهر الشريف من قطاعاته المتعددة.

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