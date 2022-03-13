محافظ الشرقية: أغلقت مدرسة ثانوي وحولت جميع الموظفين للتحقيق

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن قوة العاملين في مدرسة الشهيد أحمد يحيى محمد الثانوية ببردين 97 موظفا، موضحا أنه من المفترض أن يبدأ الطابور 7.45 دقيقة، وأول حصة تكون الساعة 8 لكنه لم يجد إلا 4 موظفين فقط.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "عندما سألت عن الموظفين المتغيبين تم الرد عليا بهذا الشكل "يعني أروح أجيبهم من البيت" قولت له ولا تجيبهم من البيت ولا حاجة أنا هعرف آخذ إجرائي القانوني.

وتابع غراب: “أغلقت المدرسة وقمت بتحويل جميع الموظفين للتحقيق، ووقفت مدير المدرسة وقمت بتغيير مدير الإدارة التعليمية اليوم.. وجدت 10 فتيات وسألتهم لماذا تقفون هكذا قلن المدرسين قالوا لنا روحوا انتوا جاين تعملوا إيه”.

وأكد أن الجولات التفقدية تهدف لضبط الأداء في كافة المؤسسات.