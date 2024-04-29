عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزير الخارجية الأسبق.. إعلام شبين الكوم يحتفل بـ عيد تحرير سيناء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق – رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية .

تأتي هذه الزيارة علي هامش حضور فعاليات احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بعيد تحرير سيناء والتي ينظمها مركز النيل للإعلام بشبين الكوم ، حضر اللقاء  محمد موسي نائب المحافظ ،  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات .

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بقويسنا بإجمالي استثمارات تزيد عن 127 مليون جنيه

توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور


 رحب المحافظ برئيس المجلس المصري للشئون الخارجية علي أرض المنوفية ، مشيراً إلى  أن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل جزء غالي وثمين من أرض الوطن ، مثمناً  جهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيرها وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن تلك الذكرى الغالية ستظل تخليداً لملحمة تاريخية للعزة والكرامة وعزيمة الجيش المصري وإصراره علي تحقيق الانتصار ، وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس المجلس المصري للشئون الخارجية كهدية تذكارية وتقديراً لجهوده المتميزة.

 

 أعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض المنوفية وحفاوة الإستقبال ، مثمناً جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة قطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمحاور الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى الدور الحيوي والهام الذي لعبته الدبلوماسية المصرية ونجاحها في توظيف قدرتها وخبراتها وإمكاناتها لاستعادة سيناء كاملة عبر المفاوضات السياسية والسلام.
هذا ومن المقرر عقد ندوة إعلامية تحت عنوان  " سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية " بمقر قاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بجامعة المنوفية ،  بحضور المستشار العسكرى ، تتناول  الندوة إطلالة علي جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن الموقف المصري في المحافل الدولية والإقليمية ما بين هزيمة يونيو ونصر أكتوبر ، فضلاً عن عقد مفاوضات شاقة استمرت حتي توقيع معاهدة السلام واسترداد طابا بمشاركة نخبة من كفاءات دبلوماسية وقانونية وتاريخية وعسكرية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجيش المصري الهيئة العامة للاستعلامات استرداد طابا الخطة الاستثمارية المجلس المصري للشئون الخارجية المشروعات القومية العملاقة تحرير سيناء محافظ المنوفية مركز النيل للاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

نهائي الكونفدرالية ينقذ الزمالك من إيقاف القيد.. تفاصيل

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

هل يتم إلغاء دور المعلمين بالمدارس بعد إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم؟|اعرف الحقيقة

مشروعات لزيادة إنتاجية القمح وترشيد استهلاك المياه.. تعرف عليها

ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

ضوابط تحويل الإجازات المرضية لـ سنوية وفقا للقانون

مقترح برلماني لحظر "ألعاب القمار" الإلكترونية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ