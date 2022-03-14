استعداداً لشهر التجمعات|تاج الدين يقدم نصائح مهمة للمواطنين ويطالب بالألتزام في رمضان

سنحتفل بـ رمضان ونسعد به

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الآمور أكثر استقراراً في الوضع الحالي بشأن فيروس كورونا، رغم وجود مصابين وعدد وفيات قليلة، لذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية خلال الفترة القادمة.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن إنخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، أدى إلى إنخفاض الحالات الشديدة من إصابات كورونا، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن عدد وفيات كورونا وصل لـ 8 حالات فقط، منوهاً بأن هذا يرجع إلى قلة أعداد المصابين، فعندما تكون أعداد الإصابات عالية والأعراض خفيفة، تكون نسبة الحالات البسيطة 85%، والحالات الشديدة حوالي 15%، وبالتالي يكون عدد الوفيات أكثر، معقباً: "نتمنى ألا يكون هناك عدد وفيات نهائياً".

وأوضح عوض تاج الدين، أن الوباء "فيروس كورونا" مازال موجوداً، لذلك فإنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع، استعداداً لـ رمضان، شهر التجمعات.

سنحتفل بـ رمضان ونسعد به

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية : "يجب أن نساهم جميعاً في حماية أنفسنا والدولة والمجتمع، من انتشار هذا الفيروس.. سنحتفل بـ رمضان ونسعد به، ولكن يجب أن يكون هناك توجه سلوكي بمحاولة الحد من هذه التجمعات الكثيرة في رمضان".

واكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه يجب استخدام وسائل وقائية، ووسائل نظافة بقدر المستطاع، حتى نحد من انتشار هذا المرض، وأي أمراض أُخرى.

وأردف عوض تاج الدين: "يجب أن تكون سلوكيتنا خلال الفترة القادمة، هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نساهم في حماية أنفسنا والمجتمع بأكمله".