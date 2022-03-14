علاج 687 رأس ماشية و 7080 طائر وصرف التحصينات والأدوية بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية صفط تراب لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 687 حيوان،و7080 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

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