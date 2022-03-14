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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 687 رأس ماشية و 7080 طائر وصرف التحصينات والأدوية بالغربية

الطب البيطري بالغربية:تقديم
الطب البيطري بالغربية:تقديم العلاج لـ 687 حيوان،و7080 طائر

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية صفط تراب لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  687 حيوان،و7080 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات  من مديرية الطب البيطري بالغربية.

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محافظة الغربية محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المبادرة الرئاسية داخلية القوافل البيطرية طارق رحمي المحلة الكبرى

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