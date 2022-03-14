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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 21 شابا والتفتيش على 231 منشأة بالوادي الجديد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  21  شابا ، منهم أثنين"قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  163  من راغبى العمل، وتوفير 50  فرصة عمل .

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 40 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36  شكوى عمالية ،  تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و32  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 50 ألفاً و 517 جنيها لـ 52 عاملاً من المسجلين ، و تسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  فبراير  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 231 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 26 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 38 منشأة ، وإعادة التفتيش على 75 منشأة ، أسفر عن تحرير 9 محاضر، والقيام بـ 4 حملات تفتيشية، وعمل 16 قياس ميدانية ، وبحث شكوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، وتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 25 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن تجهيز الوحدة المتنقلة بنقلها من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الوادى الجديد تعيين 21 شابا على 231 منشأة كعب العمل

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