عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لخدمة المصريين بأوكرانيا.. الهلال الأحمر: فرق إغاثة دولية في دول الجوار

مدير جمعية الهلال
مدير جمعية الهلال الأحمر

كشف الدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، تفاصيل تواجد فريق إغاثة من الهلال الأحمر في رومانيا  لخدمة اللاجئين ورعاية المصريين القادمين من أوكرانيا .


وقال رامي الناظر في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "هناك خلية لإدارة الأزمة الروسية في مجلس الوزراء ويتواجد فيها الهلال الأحمر  المصري".


وأضاف رامى الناظر: "فرق إغاثة دولية من الهلال الأحمر المصري في دول  جوار أوكرانيا وهي رومانيا والمجر وبولندا ".

 

وتابع هاني الناظر:" فريق الإغاثة يعمل على زيادة الكفاءة لعمليات الاغاثة الدولية الخاصة بالمصريين في دول جوار أوكرانيا ".

 

ولفت هاني الناظر:"  فريق الإغاثة المصري  وصل للحدود الأوكرانية الرومانية وقام الفريق المصري برفع علم مصر على مقر مركز الإغاثة وتم تجهيزه بشكل كامل لتسهيل عمليات نقل المصريين من المعبر كي يدخلوا رومانيا".

 

الهلال الأحمر الهلال أوكرانيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

ترشيحاتنا

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

شريف مدكور متأثرا بوفاة أنيسة حسونة: أول مرة أعيط وأنا قاعد في عزاء

الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال السوداني

إسعاد يونس وسليمان عيد وكريم عبدالعزيز يبدعون في تيك توك الغزالة رايقة

الاستخبارات البريطانية تكشف حقيقة استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ