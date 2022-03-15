لخدمة المصريين بأوكرانيا.. الهلال الأحمر: فرق إغاثة دولية في دول الجوار

كشف الدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، تفاصيل تواجد فريق إغاثة من الهلال الأحمر في رومانيا لخدمة اللاجئين ورعاية المصريين القادمين من أوكرانيا .



وقال رامي الناظر في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "هناك خلية لإدارة الأزمة الروسية في مجلس الوزراء ويتواجد فيها الهلال الأحمر المصري".



وأضاف رامى الناظر: "فرق إغاثة دولية من الهلال الأحمر المصري في دول جوار أوكرانيا وهي رومانيا والمجر وبولندا ".

وتابع هاني الناظر:" فريق الإغاثة يعمل على زيادة الكفاءة لعمليات الاغاثة الدولية الخاصة بالمصريين في دول جوار أوكرانيا ".

ولفت هاني الناظر:" فريق الإغاثة المصري وصل للحدود الأوكرانية الرومانية وقام الفريق المصري برفع علم مصر على مقر مركز الإغاثة وتم تجهيزه بشكل كامل لتسهيل عمليات نقل المصريين من المعبر كي يدخلوا رومانيا".