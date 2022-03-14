سيف سمير: الأهلي حقق كأس مصر عن جدارة

أبدى سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بكأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-65، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق التتويج باللقب.

وأكد سمير أن لاعبي الأهلي ظهروا بشكل رائع للغاية خلال المباراة، ونجحوا في فرض أسلوبهم، مشددًا على أن الاتحاد فريق كبير وكان ندًّا قويًّا للأهلي طوال أحداث المباراة.

وقدم سيف سمير التهنئة إلى جماهير الأهلي على التتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يسعون دائمًا لإسعادهم وتقديم كل ما لديهم من أجل حصد البطولات.