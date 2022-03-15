صحيفة إسبانية: توتنهام يقدم عرضًا لبرشلونة لضم ممفيس ديباي

أفادت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية بأن نادي توتنهام الإنجليزي قدم عرضًا لنادي برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات اللاعب ممفيس ديباي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإنجليزي يبحث جديًا عن لاعبين لتدعيم خط هجومه، في ظل وجود تقارير تشير إلى رحيل النجم الإنجليزي هاري كين هداف الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز يواجه مشاكل كبيرة في الهجوم، كما أن هناك مشكلة في تسجيل الأهداف بالنسبة لديباي، حيث لم يسجل سوى 10 أهداف في 27 مباراة.



ولم تذكر الصحيفة المقابل المادي الذي عرضه توتنهام على العملاق الكتالوني، مشيرة إلى أن برشلونة سيناقش العرض في نهاية الموسم.



ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني المهتم بكل ما يتعلق بالمعلومات الكروية، تبلغ القيمة التسويقية لـممفيس ديباي في الوقت الحالي 45 مليون يورو.