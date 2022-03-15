تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش عين شمس لـ10 أبريل

اليوم الـ20 لحرب أوكرانيا..ما هي فرص حدوث اتفاق سلام لإنهاء الصراع؟.. توقعات مفاجئة بعدم إكمال موسكو لحملتها العسكرية على كييف.. وتحذير شديد من معاناة المدنيين.. وتحرك دولي لوقف إطلاق النار