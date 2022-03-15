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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تبحث مع بنك التنمية الأفريقي التحديات الاقتصادية على دول القارة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتور رانيا المشاط مع وفد بنك التنمية الأفريقي بقيادة نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر كيفين كاريوكي، تأثير التحديات العالمية اقتصاديًا على دول قارة أفريقيا.

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وبحسب وكالة “واس”، ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك على المستوى الإقليمي للمساهمة في تحفيز التكامل مع دول القارة الأفريقية والتعاون في إطار استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ومساعي تدشين إطار دولي للتمويل المناخي بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف.

مصر القارة الافريقية الأمم المتحدة التعاون الدولي رانيا المشاط Finanace Real Estate

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