الحكومة: لم نهمل الأراضي الزراعية القديمة في خطة تحقيق الأمن الغذائي

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن إجراءات الدولة في مجال الزراعة لها انعكاس على تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير كميات كثيرة من مصادر الإنتاج للمواطنين.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار “إكسترا نيوز” مساء اليوم، الثلاثاء، أن قطاع الزراعة لا يمثل فقط اقتصاد الدولة، بل يمثل أيضًا نسبة كبيرة من المجتمع الريفى، والأمن الغذائى المصرى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة نفذت العديد من المشاريع للتوسع فى المساحة المنزرعة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه فى نفس الوقت لم تهمل الدولة الأراضى القديمة المنزرعة بالفعل، وقامت بعمل مشروعات كثيرة منها إنتاج تقاوى، والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه.