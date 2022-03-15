سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف الأوكرانية

أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن القوات الروسية تتقدم في ماريوبول الأوكرانية وتسيطر على مستشفى رئيسي بالمدينة.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن القوات الروسية احتجزت مرضى وطاقم طبي بمستشفى في مدينة ماريوبول الأوكرانية كرهائن.

ووفقًا لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، قال نائب عمدة ماريوبول سيرجي أورلوف: “تلقينا معلومات تفيد بأن الجيش الروسي استولى على أكبر مستشفى لدينا.. وهم يستخدمون مرضانا وأطبائنا مثل الرهائن”.

وأضاف: “يمكننا تأكيد هذه المعلومات وكذلك أكد حاكم منطقة دونيتسك هذا التأكيد.. تلقينا معلومات تفيد بوجود 400 شخص هناك”.

حظر تجوال بـ كييف

قالت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فرض حظر تجوال كامل في كييف اعتبارا من الليلة، وذلك مع تقدم قوات الجيش الروسي نحو العاصمة الأوكرانية.

وقالت السلطات المحلية في كييف إن الوضع الأمني في العاصمة الأوكرانية تحت السيطرة.