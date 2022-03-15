مهرجان أيام الشارقة.. عبدالله بخش يتحدث عن الفن والتراث العربي

تتواصل فعاليات الدورة الـ19 من أيام الشارقة التراثية، والتي تقام تحت شعار "التراث والمستقبل"، وذلك في قلب منطقة الشارقة، حيث انطلقت فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي 10 مارس ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري بحضور 33 دولة.

شهدت فعاليات المعرض، ندوة عن الفن والتراث العربي، وتحدث الفنان عبدالله بخش على هامش الندوة، عن أهمية دور الدراما والسينما والفن بشكل عام في إبراز التراث العربي والفنون التراثية التي تتمتع بها الدول العربية، فضلا عن إبراز التاريخ والحضارة العربية والهوية الثقافية والتراثية للعرب.

وأضاف بخش خلال كلمته، أن الفن العربي سواء الدراما والسينما تطرقت إلى التراث في أعمال سابقة، إلا أنها لم تتناوله بشكل كاف حتى الآن فلا تزال الأعمال الفنية سواء المرئية أو المسموعة ضئيلة مقارنة بحجم التراث العربي، الذي يحتاج إلى المزيد من الأعمال لتسليط الضوء عليه وتناوله باستفاضة.

وفي هذا السياق، طالب الفنان الشاب بضرورة التركيز على الأعمال الفنية الخاصة بالتراث والعمل على إنتاج المزيد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تتحدث عن التراث العربي وحكايات الموروث الثقافي لكل دولة عربية.