أيام الشارقة.. دور إدارة التراث الثقافي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارات

تستمر فعاليات معرض "أيام الشارقة التراثية" في دورتها الـ 19، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج التي تجمع تراث شعوب العالم .

وعقدت الإدارة الأكاديمية، ضمن البرنامج العام لأيام الشارقة التراثية، ندوة حوارية بعنوان "دور إدارة التراث الثقافي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

قدم الندوة أحمد عارف صاحب الخبرة الطويلة في الأعمال الإدارية للمؤسسات الثقافية والتراثية

وأدارت الحوار الدكتورة بسمة كشمولة نائبة المدير الأكاديمية، والمدقق الداخلي الاكاديمي بمعهد الشارقة للتراث.

تمتلك الدكتورة بسمة كشمولة نائبة المدير الأكاديمي لمعهد الشارقة للتراث خبرات متنوعة منذ تخرجها في جامعة أوتار الماليزية تخصص موارد بشرية وإدارة أعمال، إذ التحقت بالعمل في جامعة الخوارزمي الدولية في أبوظبي.

ولم تلبث كثيراً إلا وانتقلت للعمل في جامعة دبي ثم الجامعة الأمريكية، لتنتقل بعد ذلك للعمل في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إلى أن استقر بها الحال في معهد الشارقة للتراث.

يأتي المهرجان تحت شعار "التراث والمستقبل" برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،ويستمر على مدار 18 يوماً فى ساحة التراث فى قلب الشارقة خلال الفترة 10 – 28 مارس الجاري.

وتتنوع أماكن إقامة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وسيتم تنظيمها على مدار الشهر في كل من دبا الحصن، الذيد، الحمرية، كلباء، وخورفكان.