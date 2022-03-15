عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أيام الشارقة.. دور إدارة التراث الثقافي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارات

ندوة ثقافية بمهرجان
ندوة ثقافية بمهرجان الشارقة

تستمر فعاليات معرض "أيام الشارقة التراثية" في دورتها الـ 19، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج التي تجمع تراث شعوب العالم .

 

وعقدت الإدارة الأكاديمية، ضمن البرنامج العام لأيام الشارقة التراثية، ندوة حوارية بعنوان "دور إدارة التراث الثقافي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
قدم الندوة أحمد عارف صاحب الخبرة الطويلة في الأعمال الإدارية للمؤسسات الثقافية والتراثية
وأدارت الحوار الدكتورة بسمة كشمولة نائبة المدير الأكاديمية، والمدقق الداخلي الاكاديمي بمعهد الشارقة للتراث.

txt

مهرجان أيام الشارقة.. توقيع كتاب "محاورة التراث والحوار مع الآخر"

txt

ملتقى التراث والفوتوغرافيا ضمن فعاليات أيام الشارقة.. من 10 إلى 28 مارس

تمتلك الدكتورة بسمة كشمولة نائبة المدير الأكاديمي لمعهد الشارقة للتراث خبرات متنوعة منذ تخرجها في جامعة أوتار الماليزية تخصص موارد بشرية وإدارة أعمال، إذ التحقت بالعمل في جامعة الخوارزمي الدولية في أبوظبي.

 ولم تلبث كثيراً إلا وانتقلت للعمل في جامعة دبي ثم الجامعة الأمريكية، لتنتقل بعد ذلك للعمل في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إلى أن استقر بها الحال في معهد الشارقة للتراث.

يأتي المهرجان تحت شعار "التراث والمستقبل" برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،ويستمر على مدار 18 يوماً فى ساحة التراث فى قلب الشارقة خلال الفترة 10 – 28 مارس الجاري.

وتتنوع أماكن إقامة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وسيتم تنظيمها على مدار الشهر في كل من دبا الحصن، الذيد، الحمرية، كلباء، وخورفكان.

275716262_320667903430372_3272752275503487844_n
275716262_320667903430372_3272752275503487844_n
جامعه برنامج الامارات مهرجان الإمارات العربية دولة الامارات الاقتصاد المدير فعاليات الامارات العربيه المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

ترشيحاتنا

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

شريف مدكور متأثرا بوفاة أنيسة حسونة: أول مرة أعيط وأنا قاعد في عزاء

الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال السوداني

إسعاد يونس وسليمان عيد وكريم عبدالعزيز يبدعون في تيك توك الغزالة رايقة

الاستخبارات البريطانية تكشف حقيقة استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ