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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يعلق على مستوى مهاجمي ليفربول.. وهذا سبب رحيله

كلوب
كلوب

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الجمعة، إن فريقه بحاجة لاستعادة بريقه القديم، إذ اعترف بأنه لم يعد من المرجح الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تسبَّب تراجع أداء الفريق في اقتصار المنافسة على فريقين فقط.

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وفاز ليفربول، الذي يحل ضيفاً على وست هام يونايتد، السبت، مرة واحدة في آخِر أربع مباريات بالدوري، وقال كلوب، الذي سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم، إنه مسؤول عن «الحالة المزاجية» لفريقه

 

وكانت الهزيمة 2 - 0 على ملعب إيفرتون، في قمة مرسيسايد، يوم الأربعاء الماضي، ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز بالدوري، مع احتلاله المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر قبل أربع جولات من النهاية.

ويتأخر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال في المركز الثاني، بعد فوزه، الخميس، 4 - 0، على مضيفه برايتون، ولا تزال لديه مباراة مؤجَّلة.

وقال كلوب، للصحافيين: «أنا مسؤول عن الحالة المزاجية، ولن أقول إننا في أفضل مركز الآن، فقد خسرنا المعارك الحاسمة في غوديسون بارك، هو أمر سيئ حقاً».

وردَّ المدرب الألماني على سؤال بشأن تقلص فرص فريقه للفوز باللقب، قائلاً: «أثق تماماً في أن سيتي وأرسنال يَعدّان الأمر سباقاً بين فرسيْ رهان، ربما يقولان شيئاً مختلفاً في العلن، لكنني لا أتوقع أن يخسرا مباراتين».

وأردف: «لا أتوقع لهما الخسارة، ويجب أن نكون حاضرين إن حدث ذلك. لنبدأ بالفوز أمام وست هام. لقد خسروا آخر مباراة أيضاً، لذلك يتعين عليهم الرد، وكذلك نحن».

وأضاف أنه سيفعل ما بوسعه لتخفيف الضغط على فريقه وتحمُّل مسؤولية عدم شعور اللاعبين بقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وقال كلوب: «لا نريد أن نشعر بالضغط لأي سبب. لاعبونا رائعون، ومهمتي تتركز على صنع أجواء تُظهر أفضل نسخة منهم، وهذا هو الجانب الذي أخفقت فيه. لا أعرف أين حدث هذا، لكنني لم أشاهد أياً مما كنا نريد تقديمه أمام إيفرتون».

وقال أرني سلوت، مدرب فينوورد الهولندي، إنه يرغب في خلافة كلوب بتدريب ليفربول، وقال كلوب إنه سيكون سعيداً في حال تعاقد النادي مع المدرب الهولندي.

وأضاف كلوب: «سمعت أنه شخص جيد ومدرب جيد، فإذا كان هو الحل فهو الرجل المناسب، سأكون في غاية السعادة، إنها أفضل وظيفة في العام، وأفضل ناد في العالم، إنها وظيفة رائعة، فريق رائع، أشخاص رائعون، سيحصل على وظيفة مثيرة جداً».

كلوب ليفربول

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