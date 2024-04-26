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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة أمبري البريطانية تعلن عن حادث قرب المخا اليمنية

صدى البلد

قالت شركة الأمن البريطانية أمبري اليوم الجمعة إنها على علم بحادث وقع على بعد حوالي 15 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة المخا اليمنية. 

أضافت شركة الأمن البريطانية أمبري أنها تحقق في الأمر وستقدم التحديثات إذا توفرت، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في منطقة البحر الأحمر، بسبب إطلاق ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن، الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن المارة في هذه المنطقة، وهو السبب الذي اتكأت عليه الولايات المتحدة في تكوين تحالف عسكري تحت مسمى "الإزدهار" شارك فيه عشرات الدول بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر.

شركة أمبري البريطانية المخا اليمنية شركة الأمن البريطانية أمبري التوتر في منطقة البحر الأحمر ميليشيات الحوثي الملاحة في البحر الأحمر

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