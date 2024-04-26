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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجمباز بتأهل 6 لاعبين إلى أولمبياد باريس

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجمباز، بعد تأهل 6 لاعبين إلي أولمبياد باريس 2024، عبر الكوتة القارية، ممثلاً عن القارة الإفريقية.

وتأهل المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي؛ بعد حصد ذهبية الفرق، وذهبية الفردي ببطولة إفريقيا في نسختها الـ18، المقامة في كيجالي عاصمة دولة رواندا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

وبهذا الأمر، أصبحت مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبوه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، بإجمالي 138 لاعبًا ولاعبة في 21 رياضة.

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