بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفوز في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا.

شهد الشوط الأول أداءً مميزًا من الفريق قبل أن يحسمه بنتيجة 25-9، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من جانب اللاعبات، حيث سيطر على مجريات الشوط تمامًا ويفوز بالشوط بنتيجة 25-10.

وفي الشوط الثالث واصل الفريق الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين، مما ساعد في تقدم الفريق، وينتهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25- 11.