بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفوز في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا.
شهد الشوط الأول أداءً مميزًا من الفريق قبل أن يحسمه بنتيجة 25-9، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.
بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من جانب اللاعبات، حيث سيطر على مجريات الشوط تمامًا ويفوز بالشوط بنتيجة 25-10.
وفي الشوط الثالث واصل الفريق الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين، مما ساعد في تقدم الفريق، وينتهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25- 11.