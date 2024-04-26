بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| مايو كاني إيفولوشن يهزم سانت دوني

تغلب فريق مايو كاني إيفولوشن الكاميروني على نظيره فريق سانت دوني بطل جزر ريونيون بنتيجة 3-2، في إطار ‏منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها الأهلي خلال ‏الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو المقبل.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب مايو كاني إيفولوشن، ليحقق الفوز على منافسه بطل جزر ريونيون بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.‏

تقدم سانت دوني في الشوط الأول بنتيجة 25- 17، وعاد الفريق الكاميروني في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وواصل تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-‏‏17، ليعود الفريق سانت دوني في الشوط الرابع ويفوز بنتيجة 25-18، وحسم الفريق الكاميروني المباراة ‏في الشوط الخامس بالفوز بنتيجة 15-11.‏