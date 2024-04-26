بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| مايو كاني إيفولوشن يهزم سانت دوني

تغلب فريق مايو كاني إيفولوشن الكاميروني على نظيره فريق سانت دوني بطل جزر ريونيون بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو المقبل.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا من جانب مايو كاني إيفولوشن، ليحقق الفوز على منافسه بطل جزر ريونيون بفضل حائط الصد والضربات الساحقة.
تقدم سانت دوني في الشوط الأول بنتيجة 25- 17، وعاد الفريق الكاميروني في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وواصل تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليعود الفريق سانت دوني في الشوط الرابع ويفوز بنتيجة 25-18، وحسم الفريق الكاميروني المباراة في الشوط الخامس بالفوز بنتيجة 15-11.