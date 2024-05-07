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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة

بوتين
بوتين

تشهد روسيا اليوم، الثلاثاء، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، وسيقام احتفال التنصيب وأداء القسم الدستوري في الكرملين، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

وقد أفاد المتحدث باسك الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه سيتم حفل التنصيب اليوم وفقا للبروتوكول المعتمد بالفعل، ولكن مع "فروق معينة". ولم يكشف بيسكوف بعد عن أي منها.

ووفقا لوكالة "تاس"، فقد أدى بوتين هذا القسم أربع مرات، ففي عام 2000 صوت 52.94% من الروس الصالح بوتين البالغ من العمر 47 عاما، وفي عام 2004 - 71.31%، وفي عام 2012 - 63.6%، وفي عام 2018 - 76.7%.

وفي انتخابات مارس من هذا العام، نال بوتين البالغ من العمر 71 عاما نسبة قياسية من الأصوات 87.28% .

وفقا للسيناريو التقليدي، يتوجه الرئيس إلى الاحتفال من مكتبه إلى قصر الكرملين الكبير. ويمر عبر الشرفة الحمراء للقصر إلى ساحة الكاتدرائية، حيث يستعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة مرور الفوج الرئاسي.

ولحظة وصول بوتين إلى القصر، يجب أن يكون كل شيء جاهزا: الضيوف في مقاعدهم، وسيحضر عناصر حرس الشرف العلم الوطني لروسيا وراية رئيس روسيا الاتحادية (نسر برأسين على خلفية ثلاثية الألوان)، ثم شعار رئيس الدولة ونسخة الدستور التي سيضع بوتين يده عليها أثناء أداء القسم.

وتضم قائمة الضيوف في الكرملين: ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية: حكومة روسيا، ومجلس الاتحاد، ومجلس الدوما، والإدارة الرئاسية، وحكام الكيانات الفيدرالية وممثلي الديانات الرئيسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والكثير من الشخصيات العامة وكذلك العديد من الصحافيين وغيرهم.

وفي عام 2018، استغرقت فعالية التنصيب حوالي 48 دقيقة، بما في ذلك استعراض الفوج الرئاسي.

يشار إلى أن فلاديمير بوتين من مواليد لينينجراد في 7 أكتوبر عام 1952، وهو خريج كلية الحقوق في جامعة لينينجراد الحكومية (بطرسبورج الآن) وكذلك أكاديمية الاستخبارات الخارجية.

وخدم في أجهزة أمن الدولة، وعمل في إدارة بطرسبورج، وانتقل للعمل في موسكو في عام 1996 . 

وشغل بوتين مرتين (في النصف الثاني من عام 1999 وفي الفترة 2008-2012) منصب رئيس وزراء روسيا.

القسم الدستوري بروتوكول بطرسبورج رئيس روسيا روسيا فلاديمير بوتين وسائل الإعلام الروسية

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