عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مي عاطف: هدفنا منافسة رياضية شريفة لجميع الفرق

مي عاطف
مي عاطف

رحبت مي ‏عاطف، عضو مجلس إدارة الأهلي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بجميع المشاركين في البطولة التي يستضيفها النادي.

وقالت مي عاطف،: بالنيابة عن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس نرحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وأضافت: أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر.. وداخل الأهلي نادي القرن الإفريقي.. موجهة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة متمنية منافسة رياضية شريفة وموفقة لجميع الفرق.

وانطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى 4 مايو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

بحث جهود حل الأزمة الليبية.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي المستشار عقيلة صالح.. اليوم

موضوعات متعلقة

الخطيب يعلن افتتاح بطولة أفريقيا الـ37 للكرة الطائرة للسيدات

مفاجأة.. كلوب يكشف عن خليفته المناسب لتدريب ليفربول

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بعد توديع أبطال آسيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري

تشافي يتراجع عن ترك برشلونة ويستكمل عقده حتى 2025

ترشيحاتنا

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات أطباء الأسنان بالقاهرة وبدء عملية الفرز

افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بمقر النادي الأهلي

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟ الإفتاء تجيب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مي عاطف: هدفنا منافسة رياضية شريفة لجميع الفرق

مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ