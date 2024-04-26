بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مي عاطف: هدفنا منافسة رياضية شريفة لجميع الفرق

رحبت مي ‏عاطف، عضو مجلس إدارة الأهلي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بجميع المشاركين في البطولة التي يستضيفها النادي.

وقالت مي عاطف،: بالنيابة عن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس نرحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وأضافت: أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر.. وداخل الأهلي نادي القرن الإفريقي.. موجهة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة متمنية منافسة رياضية شريفة وموفقة لجميع الفرق.

وانطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، وتستمر حتى 4 مايو.