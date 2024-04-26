ياسر قمر: أشكر الأهلي على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»

وجه ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الشكر للنادي الأهلي على استضافته لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» خلال الفترة من 24- 4 مايو المقبل.

أكد رئيس الاتحاد المصري أن بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» حققت نجاحا كبيرا ويتمنى لها أن تحقق بطولة السيدات نفس النجاح الذي حققته بطولة الرجال.

أضاف أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة السيدة بشرى حجيج بذل جهودا كبيرا حتى تستعيد البطولات الإفريقية مكانتها، وتصبح مؤهلة لبطولة العالم.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للنادي الأهلي، وكل القائمين على تنظيم هذه البطولة الاستثنائية متمنيا لها النجاح.