مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق فوزا مثيرا على ضيفه فريق شيفيلد يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ فريق شيفيلد يونايتد التسجيل عن طريق لاعبه جايدن بوجل، في الدقيقة 35 من زمن المباراة، ونجح هاري ماجواير في إدراك هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني أعاد بنجامين بريريتون التقدم لفريق شيفيلد يونايتد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50، ونجح البرتغالي برونو فرنانديز، في تسجيل التعادل لفريق اليونايتد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وعاد فرنانديز ليسجل الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، واختتم هويلوند، رباعية مانشستر يونايتد، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز الـ 20.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: ماجواير، دالوت، كاسيميرو وبيساكا.

الوسط: إريكسن، ماينو وفيرنانديز.

الهجوم: هويلوند، أنتوني وجارناتشو.