بعد توديع أبطال آسيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري

كشف نادي الهلال السعودي، عن إصابة سالم الدوسري، الجناح الهجومي للفريق الأول، وذلك عقب مواجهة العين في دوري أبطال آسيا، أمس.

وكان الزعيم قد ودع البطولة القارية من الدور نصف النهائي بعد خسارته من الفريق الإماراتي ذهابًا 4-2 ثم الفوز إيابا بهدفين مقابل هدف.

وتعرض الدوسري لإصابة في العضلة الخلفية مما أبعده عن مران اليوم الأربعاء، ليتواجد في العيادة الطبية للنادي.

وسيخضع صاحب الـ 32 عاما لفحوصات طبية وأشعة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدة غيابه عن التدريبات.

كما واصل الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني وشارك في الجزء الأول من المران الجماعي.

ويواصل الزعيم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، الاستعداد لمواجهة الفتح، يوم الجمعة المقبل، في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الزعيم الصدارة برصيد 77 نقطة.