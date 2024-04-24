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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي يتراجع عن ترك برشلونة ويستكمل عقده حتى 2025

تشافي
تشافي

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.

وكان تشافي أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك.

وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعا اليوم الأربعاء مع تشافي، من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف: "بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

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