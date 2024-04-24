ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

سقط ليفربول أمام مضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2-0، مساء الأربعاء، على أرض ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة ابتعد ليفربول عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته في الديربي.

وسجل هدفي اللقاء كل من جاراد برانثوايت في الدقيقة 27 ودومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 58.

وتجمد رصيد ليفربول بهذه الخسارة عند 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وراء المتصدر آرسنال، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، الذي يلاقي برايتون الخميس، وله مباراة مؤجلة أخرى أيضا.

فيما ابتعد إيفرتون أكثر عن المراكز المؤدية إلى الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز 16.

كشف فريقا ليفربول وإيفرتون عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما في ديربي الميرسيسايد، مساء الأربعاء على أرض الثاني، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعود محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول الأساسية، بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على فولهام 3-1.

وسيقود صلاح الخط الأمامي، إلى جانب الكولومبي لويس دياز والأوروجوياني داروين نونيز، فيما يغيب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب الإصابة.

وسيجلس الياباني واتارو إندو على مقاعد بدلاء ليفربول، فيما يعود كورتيس جونز إلى التشكيل الأساسي.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:

ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون، ماك أليستر، سوبوسلاي، جونز، صلاح، دياز، نونيز.

إيفرتون: بيكفورد، جودفري، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو، جايا، جارنر، دوكوري، هاريسون، ماكنيل، كالفرت لوين.