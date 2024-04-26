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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. كلوب يكشف عن خليفته المناسب لتدريب ليفربول

كلوب
كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن نية الريدز بشأن التعاقد مع مدرب فينورد، بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد كلوب لمغادرة ليفربول في الصيف المقبل، وأبدى الهولندي آرني سلوت، حماسه الشديد لتدريب ليفربول، وينتظر موافقة فينورد على السماح برحيله.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "آرني سلوت مدرب جيد ومناسب للريدز، كما أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه الهولندي".

وتابع كلوب: "لا أعرف سلوت شخصيا، وليس من حقي أن أحكم على هذه الأشياء، لكن تدريب ليفربول أفضل وظيفة في العالم".

وأضاف: "ليفربول أفضل فريق في العالم مع جمهور عظيم ورائع، وبالتالي آرني سلوت سيتولى وظيفة مثيرة للاهتمام حقا".

واعترف كلوب بأن الهزيمة 0-2 أمام إيفرتون، الأربعاء الماضي، كانت أكبر خسارة مؤلمة في مسيرته التدريبية.

واستقر ليفربول في المركز الثالث بجدول البريميرليج برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطتين عن السيتي الوصيف الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وأردف كلوب: "شعرت بخيبة أمل بالغة بعد الخسارة من إيفرتون، وفوز آرسنال ومانشستر سيتي".

واسطرد: "ألوم نفسي بنسبة 100% لأننا لم نكن في مزاج جيد، لقد خسرنا كل المعارك الحاسمة تقريبًا، وكان ذلك سيئا للغاية، وبشكل عام لا نلعب كرة قدم إيجابية منذ أسبوعين".

واختتم: "أنا متأكد تمامًا من أن آرسنال والسيتي ينظران إلى الأمر على أنه سباق بين حصانين، ولا أتوقع أن يخسر كل منهما مباراتين، وبالتالي نتطلع لإظهار رد الفعل أمام وست هام".

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