افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بمقر النادي الأهلي

افتتحت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، التي يستضيفها النادي الأهلي، حتى يوم 4 مايو 2024، على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ‏ممثلي الاتحادين الإفريقي والمصري والوفود المشاركة في البطولة.

وحضر مراسم الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور ‏أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبشرة حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأعلن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي ‏شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من السجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.