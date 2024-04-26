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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بمقر النادي الأهلي

صدى البلد

افتتحت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، التي يستضيفها النادي الأهلي، حتى يوم 4 مايو 2024، على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ‏ممثلي الاتحادين الإفريقي والمصري والوفود المشاركة في البطولة.

وحضر مراسم الافتتاح محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور ‏أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبشرة حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة. 

وأعلن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي ‏شهدت طابور عرض للفرق المشاركة. 

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من السجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.

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