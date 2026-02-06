منتخب مصر مواليد 2009 يختتم معسكره بالفوز على ليفيلز 4-1

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، معسكره التدريبي بالفوز على فريق ليفيلز مواليد 2005 بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق اللاعبين زياد سعودي، وعبد الله الزناتي، وخالد مختار، وميدو صبرى.

شهدت المباراة حضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب.

وبدأ معسكر منتخب مصر في 29 يناير الماضي وتخلله 3 مباريات ودية أمام فرق العبور، والنصر للتصدير، وليفيلز، ونجح الفراعنة الصغار في الفوز بهم.

وشهد المعسكر ظهور عناصر جديدة نالت استحسان الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف.