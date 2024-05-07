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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد

الذهب
الذهب

أظهرت بيانات اليوم، الثلاثاء 7 مايو 2024، استقراراً في أسعار الذهب بجميع الأعيرة قبل بداية جلسات التداول. 

جاء هذا الاستقرار بعد فترة من الارتفاع المستمر لسعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 72 ساعة، وفقًا لأحدث تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

عاجل .. ارتفاع اسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 6 مايو 2024 سعر عيار 21 الأن داخل محلات الصاغة - NNI مصر
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

  • عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3531 جنيهًا.
  • عيار 21: وصل سعر الذهب عيار 21 إلى حوالي 3090 جنيهًا.
  • عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2648 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: سعر الجنيه الذهب وصل إلى حوالي 24720 جنيهًا.
  • الأوقية الذهب العالمية: سجلت أوقية الذهب على المستوى العالمي حوالي 2302 دولار.

وتختلف أسعار المصنعية للذهب في مصر من متجر إلى آخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، ويعتمد هذا التفاوت على عيار الذهب ومكان المحل والتاجر. 

ويتم إضافة 100 جنيه إلى سعر جرام الذهب المعلن لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، مع وجود تفاوت في قيمة المصنعية بين التجار، حيث لا تزيد عادةً على 150 جنيهًا.

وعالميًا يستقطب الصينيون سوق الذهب وكأنه سيختفي من العالم، يُعتبر الذهب عادة استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد ارتفع سعره استجابةً للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة. 

لكن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى من 2400 دولار أميركي للأونصة أثبت أنه أكثر مرونة وثباتا بسبب النهم الصيني على المعدن الأصفر.

وتوجه المستهلكون الصينيون إلى الذهب مع تراجع ثقتهم في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات أو الأسهم. 

في الوقت نفسه، يضيف البنك المركزي الصيني باستمرار إلى احتياطياته من الذهب، بينما يتخلص تدريجيا من حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية. 

ويزيد المضاربون الصينيون الذين يراهنون على وجود مجال أكبر للارتفاع من حدة الاهتمام بالذهب.

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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو| فيديو

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مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

في السنوات الأخيرة، تصاعد نفوذ الصين في أسواق الذهب بشكل ملحوظ، حيث ارتفع السعر العالمي للذهب بنسبة تقرب من 50% منذ نهاية عام 2022. 

هذا الارتفاع استمر رغم العوامل الرئيسية التي جعلت الذهب استثمارًا تقليديًا أقل جاذبية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز الدولار الأمريكي.

في الشهر الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حتى بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار توجيه أسعار الفائدة نحو الارتفاع لفترة أطول. 

ورغم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، استمرت الأسعار في الصعود هذا العام.

رغم تراجع الأسعار إلى حوالي 2300 دولار للأونصة، يزداد الشعور بأن سوق الذهب لم يعد محكومًا بالعوامل الاقتصادية، بل بأهواء المشترين والمستثمرين الصينيين.

بحسب "روس نورمان"، الرئيس التنفيذي لشركة MetalsDaily.com، التي تقدم معلومات حول المعادن النفيسة ومقرها لندن، فإن "الصين هي بالتأكيد المحرك الرئيسي لسعر الذهب". ويضيف: "تحول تدفق الذهب إلى الصين من تيار ثابت إلى تيار عرم متزايد الحركة."

وبحسب اتحاد الذهب الصيني، فقد ارتفعت عمليات شراء الذهب في البلاد بنسبة 6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 9% في العام الماضي.

مع تراجع أداء الاستثمارات التقليدية، أصبحت استثمارات الذهب أكثر جاذبية، فعلى سبيل المثال، يعاني قطاع العقارات الصيني، الذي يُعتبر وجهة لمدخرات معظم العائلات، من أزمة، ولم تستعد ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الصينية بالكامل. 

وقد شهدت سلسلة من صناديق الاستثمار الكبيرة التي تستهدف الأثرياء انهيارًا بعد رهانات فاشلة على العقارات.

ومع ندرة البدائل الجيدة، يتجه المال نحو الصناديق الصينية التي تتداول بالذهب، ويقوم العديد من الشباب بجمع الذهب على شكل حبيبات صغيرة الحجم.

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