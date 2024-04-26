مصطفى قمر يفتتح مطعما جديدا بحضور الحجار وهشام عباس والكابو

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على حضور حفل افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعم النجم مصطفى قمر الجديدة، من بينهم هشام عباس وحميد الشاعرى وعلى الحجار الذين شاركوه بالغناء، كما حضر كل من الفنانة بسمة والمخرج على ادريس وزوجته السيناريست زينب عزيز وعادل حسنى وهيثم نبيل وحسن دنيا.

حرص على تهنئة مصطفى قمر عدد كبير من معجبيه ورواد المكان وبعض الصحفيين ومشاهير الإذاعة والميديا، وعدد كبير من أصدقائه وزوجته وعلى رأسهم زوجته وعلي رشاد مدير أعماله وحماده قمر شقيق الفنان واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

قدم قمر خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية قدم من خلالها عددا من أغانيه وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الحضور، كما حرص محبوه وأصدقاؤه على التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيا معه.