ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بختام الأسبوع

ارتفع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع، مقارنة بمطلع الأسبوع، وسجل الدولار الأمريكي تراجعا بقيمة 50 قرشا.

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 ختام تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع مقابل 48.42 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 47 قرش.

وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوم نحو 51.09 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع منخفضا 32 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.44 جنيه للشراء و 59.76 جنيه للبيع بتراجع 61 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.27 جنيه للشراء 52.61 جنيه للبيع مقابل 53.72 جنيه الخميس الماضي متراجعا جنيها.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

وانخفض سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.44 جنيه للشراء و 59.76 جنيه للبيع بتراجع 61 قروشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.31 جنيه للشراء 52.61 جنيه للبيع مقابل 53.62 جنيه الخميس الماضي بانخفاض 1 جنيه.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

تراجع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع مقابل 48.45 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 50 قرشا.

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.11 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع منخفضا 37 قرشا.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.46 جنيه للشراء و 59.65 جنيه للبيع بتراجع 31 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.30 جنيه للشراء 52.46 جنيه للبيع بانخفاض 78 قرشا .