سمير عثمان يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي وسيراميكا

حسم الخبير التحكيمي سمير عثمان، الجدل حول قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الثلاثاء.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش، عبر حسابه علي “فيسبوك”: "سمير عثمان الخبير التحكيمي: الأهلي استحق الحصول على ضربة جزاء صحيحة".

شهدت دقائق الوقت بدل الضائع توترًا كبيرًا على الصعيد التحكيمي، بعد مطالبة الأهلي بركلة جزاء إثر لمسة يد على لاعب سيراميكا، وتم اللجوء لتقنية الفيديو، بينما راجع حكم اللقاء محمود وفا الواقعة وأكد عدم وجود ركلة جزاء، ما أثار موجة من النقاشات بين الإعلاميين والمحللين الرياضيين.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع سيراميكا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.