تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات بالعدوة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار جميع الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، كلا في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، برصد محتكري السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، حيث تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

