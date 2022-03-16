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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلم طال انتظاره..أهالي المنيا سعداء بمنظومة إحلال سيارات الربع نقل إلى ميكروباصات ..شاهد

إحلال السيارات الربع
إحلال السيارات الربع نقل بميكروباصات بالمنيا

حلم طال انتظارة سنوات كثيرة .. هكذا قال أهالي قرى مركز المنيا بعد قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ببدء منظومة احلال سيارات الربع نقل الغير آدميه بميكروباصات 14 راكب تعمل بالوقود المزدوج.

فقد عمت حالة من السعادة والفرحه أهالي القرى وخاصة الموظفين والطلاب بالقرار لتوفير وسائل مواصلات آدميه وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبدء العمل بالمنظومة الجديدة من أجل حياة كريمة للمواطنين.

يقل الدكتور طاهر أمين دكتوراه في الإعلام ومن أبناء قرية زاوية سلطان شرق النيل بالمنيا اننا سعداء للغايه بقرار احلال السيارات الربع نقل إلى ميكروباصات وبدء تطبيق المنظومة الجديدة لتوفير وسائل مواصلات آدمية بعدما كانت حلم بعيد المنال.

وأضاف كنا نعاني أشد المعاناة من تلك السيارات الغير آدمية بالمرة سواء في فصل الصيف حيث الشمس الحارة او في الشتاء حيث البرد الشديد بالإضافة إلى حوادثها المتكررة فهناك أشخاص كانوا يجلسون على باب السيارة ومنهم من يجلس فوق سقف السيارة فكانوا يسقطون ويتعرصون للكسور والموت فهذا القرار راعي الجانب النفسي للطلاب والموظفين وخاصتا السيدات فوجود وسيله مواصلات محترمه وادميه من أهم أساسيات الحياة الكريمه التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم الدكتور طاهر أمين الشكر للقيادة السياسية الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذة القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين وتثلج صدورهم.

كما وجه رمضان أحمد وخالد نادي وأشرف عبد الرحمن من أبناء قرى المنيا الشكر للمحافظ اللواء اسامه القاضى لاتخاذ هذا القرار الجرئ والشجاعه لبدء منظومة الإحلال التي أثلجت صدورنا جميعا وحافظت على ادميتنا فمثل هذة القرارات تصب في مصلحة جميع المواطنين وتبعث على الامل والتفاؤل والتغيير للأفضل.

ومن جانبه تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي تشغيل منظومة إحلال السيارات الربع نقل "البيك أب" والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب وتعمل بنظام الوقود المزدوج " بنزين- غاز طبيعي" وذلك بموقف سيارات قري شرق النيل وذلك في إطار تطوير وسائل النقل الجماعي لتوفير خدمة نقل آمنة وآدمية ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومدن المحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري..

والتقي المحافظ خلال جولته بالموقف بعدد من الأهالي والسائقين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المنظومة الجديدة، حيث أشاد الأهالي بتلك الخطوة لتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة.

وثمن محافظ المنيا التجاوب والتفاعل الكبير من السائقين على مستوى قرى ومدن المحافظة للانضمام لمنظومة التحديث لوسائل النقل الجماعي والتي ساهمت في توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة بالإضافة إلى إظهار الشكل الجمالي  للمدينة.

يشار إلى أن محافظة المنيا أعلنت فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة ميكروباص 14 راكب تستخدم في نقل الركاب بين القري ومدينة المنيا، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب وتعمل بنظام الوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي).

وقرر المحافظ فتح الترخيص لـ 518 سيارة ميكروباص أجرة في 6 وحدات قروية بمركز المنيا حيث سيتم ترخيص 138 سيارة بالوحدة القروية لقرية طوخ الخيل و56 سيارة بالوحدة القروية لقرية صفط الخمار و50 سيارة بالوحدة القروية لقرية تله و81 سيارة بالوحدة القروية لقرية بني محمد سلطان و103 سيارة بالوحدة القروية لقرية دمشير و90 سيارة بالوحدة القروية لقرية بني أحمد الغربية.

وسيتم فتح باب التراخيص تباعاً على مراحل مختلفة حيث تم فتح باب التراخيص بالوحدة القروية لقريتي بني محمد سلطان وبني أحمد الغربية من 13 مارس وحتى 24 مارس الجاري، وبالوحدة القروية لقرية طوخ الخيل سيبدأ من 27 مارس وحتى 4 ابريل القادم والوحدة القروية لقرية دمشير من 10 ابريل وحتى 21 أبريل والوحدة القروية لقريتي صفط الخمار وتله من 24 ابريل وحتى 5 مايو القادم.

وعلي من يرغب من مالكي سيارات البيك أب العاملة بخطوط سير القري سالفة الذكر التوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط واستيفاء جميع المستندات اللازمة للمتقدمين للحصول على التراخيص والعمل على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التراخيص الخاصة بتلك السيارات لتوفير وسيلة مواصلات آمنة للمواطنين وحرصا على سلامتهم.
 

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