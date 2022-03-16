عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص مليون و566 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف عن فيروس سي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و566 ألف و850 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 144 ألف و926 طالب، تليها محافظة الجيزة 143 ألف و719 طالب، ثم محافظة البحيرة 121 ألف و79 طالب، ثم محافظة القليوبية 105 ألف و131 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد "ضاحي" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

يوم المرأة المصرية ..ذكرى ثورة سيدات المحروسة ضد الاستعمار وسقوط أول شهيدة

تعود للحرب العالمية الأولى.. رسالة مؤثرة من جندي أمريكي لحبيبته ليلي

إطلاق أول منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في شرق المتوسط

شكري يبحث مع كبير الوزراء السنغافوري تنسيق السياسات الأمنية | صور

واشنطن وجهت رسالة قوية.. الناتو يحذر من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي

رسوم التوثيق أبرزها..6 إعفاءات لصالح الصناديق الخاصة بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

فيديو

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ