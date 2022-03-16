عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد لحظات قصف روسى لمباني سكنية في كييف

قصف روسى لمباني
قصف روسى لمباني سكنية في كييف

عرضت فضائية العربية لحظات قصف روسى لمباني سكنية في كييف.

وفى سياق أخر، أعلن عمدة منطقة لفيف الأوكرانية، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين، جراء قصف روسي استهدف قاعدة يافوريف العسكرية التابعة لمركز حفظ السلام والأمن الدولي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد حاكم مقاطعة لفيف، ماكسيم كوزينسكي، أن روسيا أطلقت اليوم، الأحد، 30 صاروخًا على المركز الواقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب لفيف وحوالي 25 كيلومترًا من الحدود مع بولندا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن مدربين عسكريين أجانب يعملون في المقر، لكن لم يتضح ما إذا كان أي منهم حاضرًا عند وقوع الهجوم.

وقال ريزنيكوف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هاجمت روسيا المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بالقرب من لفيف، ويعمل هنا مدربون أجانب".

وأضاف أن هذا هجوم إرهابي جديد على السلام والأمن بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن مركز حفظ السلم والأمن الدولي "IPSC"، يقع على بعد 30 كيلومترا (19 ميلا) من لفيف، وتم تشكيله في عام 2007 لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة لمهام حفظ السلام.

ويستضيف مركز IPSC بانتظام قوات دولية، وتقول وثيقة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن هذه القاعدة تهدف إلى توفير التدريب على إزالة الألغام وسلامة المناجم للجنود الأوكرانيين وقوات الدول الأخرى.

وظل مركز حفظ السلام والأمن الدولي الذي تعرض للقصف فجر الأحد، محل ريبة منذ فترة طويلة من قبل الكرملين، وأشارت وسائل الإعلام الروسية في الماضي إلى أنه قاعدة سرية للناتو في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن الحقيقة هي أن مركز IPSC تم تحسينه بشكل كبير في الآونة الأخيرة من خلال جهد عسكري دولي شمل أفراد الخدمة الأمريكية والكندية والبريطانية والبولندية والليتوانية الذين كانوا يساعدون في تدريب الجيش الأوكراني.

https://www.youtube.com/shorts/AbuXpmMoS1g

كييف فيف الأوكرانية قصف روسي وزير الدفاع الأوكراني حفظ السلام والأمن هجوم ارهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

الاحتكار في الإسلام .. حكمه وتعريفه وأسبابه وأنواعه وعقوبته

مسيرات انتحارية.. NBC الأمريكية: واشنطن تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة لأوكرانيا

تعرف علي الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك

إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحور جديد لفيروس كورونا

شرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان المصري

التنمية المحلية : إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات | رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ