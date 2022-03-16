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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 165 شركة و 763 منتجا..

انطلاق أولي مراحل المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتراثية

صدى البلد

انطلقت اليوم الأربعاء، أولى مراحل فعاليات المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتراثية، وهي مرحلة التذوق والتي تنعقد علي مدار يومين، "١٦ /١٧ مارس الجارى"، وبمشاركة ١٦٥ شركة وجمعية ومنافذ انتاجية تابعة للجامعات والكليات، بالإضافة إلى عدد ٧٦٣ منتج من ٢٢ محافظة.

وقال أحمد رزق، نائب المدير الأقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، إن إنطلاق المسابقة اليوم يعتبر بداية الرحلة لتنمية وتطوير كبيرة لكل الفئات المشاركة في المسابقة ودعمهم ومساندتهم للوصول للمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية والربط مع السياحة والفندقة والمطاعم.

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وأضاف رزق، أننا نحلم بأن يكون في كل الاماكن التجارية والسياحية جناح مخصص لهذه المنتجات التي تمثل التاريخ والحضارة المصرية، فخلف كل منتج حكاية وتاريخ وجغرافيا لطبيعة المنتجات المشاركة، وهو ما اعطي اهتمام محلي ودولي للمشاركة بهذا الحدث إيمانا بالدور الكبير للتنمية الصناعية والاقتصادية لمصر.

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن  المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية و التراثية تعد هي الحدث الأول في مصر، وتستقطب  عدد كبير من المشاركين، مضيفا أنه قد شاركت غرفة الصناعات الغذائية في الاعداد للحدث وتحفير مشاركة الشركات وبما يضمن ظهور المسابقة بشكل يليق بمصر.

وأضاف البسيوني، أنه يأتي دعم الغرفة للمسابقة ايمانا بدورها في ترويج المنتجات النمطية والارتقاء بمستوى الدخل والحفاظ على فرص العمل والنهوض بجودة المنتجات،  وتمثل المسابقة فرصة للمنشأت الانتاجية الغذائية لإثبات قدراتهم وستحفزهم لتحسين مهارتهم والسعي إلى التطوير.

فيما قال الدكتور أيمن حافظ عيسي، عميد كلية زراعة جامعة المنوفية، إنه تأتي المسابقة والتي تتنيز بها جمهورية مصر العربية بداية من أقصى الجنوب لأقصى الشمال بمجموعة من الاكلات التراثية والشعبية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال ويأتي هذا الدور بدعم القيادة السياسية لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية القري الريفية ومشروع حياة كريمة والذي يعتبر المشروع الرائد علي مستوي العالم.

وأضاف عيسي، أن المسابقة ستستهم في تشجيع الصناعات الصغيرة وتنمية الريف المصري والقطاع الزراعي بالكامل مما يعود لتنمية الصناعة والمشروعات الصغيرة مما يعطي فرصة للتنافس وحاضنات الأعمال للاهتمام بالمنتجات والوصل بها لقيمة تسويقية عالية وأن تكون هذه المنتجات داخل السوق المحلي والوصول بها للسوق العالمي والدخول في المجال التصديري وتحقيق عائد كبير مما يوفر العملة الاجنبية وخلق فرص عمل كبيرة
 

الحضارة المصرية قطاع السياحة Real state Finance Food Gorceries التموين

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