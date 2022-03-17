مشروع الخدمة المجتمعية ينظم خطة دعم فرق الجوالة بمركز شباب مدينة المنزلة

نفذ اليوم مركز شباب مدينة المنزلة التابع لإدارة شباب المنزلة تنفيذ مشروع الخدمة المجتمعية خطة دعم فرق الجوالة 2022 ، مشروع خدمة عامة نظافةبمركز شباب مدينة المنزلة .

وياتى تنفيذ هذا النشاط برعاية الدكتور أشرف صبحة وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية . واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و عبد الله أحمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة ، سلوى الكيال رئيس قسم الشباب ، هيثم رزق المدير التنفيذى للمركز .

فيما يهدف هذا النشاط إلى مساعدة افراد الجوالة على اكتساب أساليب ومهارات التكيف مع نفسه وبيئته ومجتمعه وحياته المتغيرة بالشراكة الشباب والرياضة التي يمكنها تنفيذ الأنشطة ، والفعاليات التي من شأنها توثيق علاقتها وتعزيزها مع المجتمع المحلي انطلاقـًا من كون مجالات وأنشطة خدمة المجتمع وتنميته ومنها خدمة عامة نظافة بالمركز .

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