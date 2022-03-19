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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منسق ومشرف مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نشجع الطلاب على المشاركة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان، على المشاركة المجتمعية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري وانطلاقا من الهدف القومي للقضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030 .

 

وصرح أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، إن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية.

كما أشار إلى أن الجامعة تعمل علي نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة . 
 

وقد احتلت  جامعة حلوان المركز 10 على مستوى الجامعات المصرية  فى محو أمية المواطنين وتتعاون بشكل كبير مع  هيئة تعليم الكبار برئاسة  الدكتور عاشور العامرى ونعمل على محو الامية الرقمية التكنولوجية من خلال كلية الذكاء الاصطناعى من خلال تنظيم فاعليات وتوعية.

كما وقعت  جامعة حلوان مؤخرا  بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقد تضمن البروتوكول ثمانية بنود تضمنت أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ونظام العمل بفصول محو الأمية، وكذلك نطاق تنفيذ المشروع وأسلوب العمل، بالاضافة إلى النواحي الإدارية والمؤسسية بين الجهتين  والحوافز التشجيعية التي يحصل عليها الطلاب عقب نجاحهم في تحرير عدد من المواطنين من الأمية وذلك تشجيعا لهم وتحفيزا لأقرانهم للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا  العزيز مصر .

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