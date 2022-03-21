افتتاح معرض «عصير الكتب» بنادي قضاة أسيوط

افتتح المستشار محمد أبوسيف- رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط، والمستشار هشام قرشي- وكيل أول النادي، والمستشار عمر الخشاب- عضو مجلس إدارة، معرض عصير الكتب بقاعة المعارض داخل نادي قضاة أسيوط بحضور لفيف كبير من القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وعلى هامش المعرض أقام نادي القضاة بالتعاون مع دار عصير الكتب تكريمًا لزوجات الشهداء وأمهاتهم وزوجات القضاة والأم المثالية بمناسبة عيد الأم برعاية كل من: المستشار محمد أبوسيف- رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار هشام قرشي- وكيل أول نادي القضاة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي: المستشار عمر غانم، المستشار محمد عبد الحافظ، المستشار طاهر أبو زيد، المستشار محمود طايع، المستشار أحمد كدواني، المستشار هيثم عرفان، المستشار عمر الخشاب، المستشار زياد علي.

يُقدّم المعرض -المُستمر حتى نهاية شهر مارس- مجموعة من الكتب المتنوعة في كافة المجالات المعرفيّة، وخصومات كبيرة على إصدارات دور النشر المصريّة والعربيّة والأجنبيّة.

ومن ناحية أخرى شاركت عصير الكتب بمعرض أنجولام للكوميكس بفرنسا، بحضور مسؤول الحقوق الخاص بعصير الكتب محمد فضل.