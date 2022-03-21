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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوكرانيا.. الجيش الروسي يقصف حافلات إجلاء المدنيين

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، أولكسندر ستاروخ، إن الحافلات التي كانت تقل المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية تعرضت لقصف روسي، اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال.

وحسب “رويترز” قال ستاروخ في منشور على الإنترنت، إن أربعة أطفال نقلوا إلى المستشفى نتيجة القصف الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية، إن سفنا حربية تابعة للجيش الروسي قصفت المدينة وأصابت المنازل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن سفينة إنزال روسية دخلت ميناء بيرديانسك الأوكراني، وسلمت ذخيرة ومعدات للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

وحسب المتحدث الأوكراني، كانت هناك 10 سفن أخرى تنقل المعدات للجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية.

الجيش الروسى أوديسا زابوريجيا بيرديانسك روسيا أوكرانيا

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