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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة المنوفية تشارك في انعقاد الملتقى الافتراضي للتوظيف 28 مارس

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية


بدأ المركزالجامعي للتطوير المهني (المراكز الجامعية للتطوير المهني) في إعداد خريجي وطلبة جامعة المنوفية للإستعداد للمشاركة مع أكثر من 6000 طالب وطالبة من إحدى عشر جامعة مصرية في الملتقى الإفتراضي الثالث للتوظيف2022  UCCD March Career Expo  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.  

ويعقد الملتقى التوظيفي الافتراضي يوم الإثنين الموافق 28 الجاري بمشاركة البنك الأهلي المصري وإتصالات مصر(الشريكين الرسميين) ويرعي المنصة ويشارك في الملتقى كثير من الشركات المصرية والعالمية فى مختلف المجالات مثل البنك التجاري الدولي ( (CIB، ومجموعة السويدي إليكتريك، وVodafone Intelligent Solutions _VOIS وجوجل وأكاديمية مصر للطيران ومجموعة ألفا الطبية وفودافون مصر ودارالكهرباء ومصر وهولندا و Xceed وغيرها في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والتجميلية والأوراق المالية والإنشاء والتعمير والطاقة والنقل وغيرها.

اكد رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك إن جامعة المنوفية تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين ويعد ملتقى التوظيف الإفتراضي الثالث حدث أساسي للتعرف على مستجدات سوق العمل ويمنح الطلاب والخريجين فرصة التقديم لفرص التوظيف والتدريب. وقد قام فريق المركز الجامعى (المراكز الجامعية) بالعمل على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث الهام من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتحضيرالسيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على أفضل الفرص. 
وهذا الملتقى هو الثالث من نوعه حيث حققا الملتقيان السابقان نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال.  وتشارك جامعة المنوفية بطلابها وخريجيها ونحو 6000 من الطلاب والخريجين من إحدى عشر جامعة مصرية في عشر محافظات من أسوان إلى الإسكندرية. 


وتأتى هذه الفاعلية تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 18 مركزاً بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.  

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2022 حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing)  والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.


 ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.  ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للعمل و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية  الشابة المتميزة.

الفاعليات إشراف الدكتور أمين قنديل نائب مدير المركز والدكتورة سماح عرفه مسئول التوظيف والدكتورة ريم سليمان والدكتورة ولاء شعيب اخصائى التطوير المهنى والمهندس ياسر البربرى مسئول it وعفيفي عايد منسق التدريب.

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