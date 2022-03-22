لميس الحديدي :الحكومة حددت أولوياتها عبر هيكلة الموازنة..فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية التي اتخذتها الحكومة بالأمس شهدت مواصلة الاجتماعات اليوم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية ومن قبل التضخم العالمي جرى اليوم الموافقة على حزمة الإجراءات المتخذة اليوم .

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON": أن القرارات الخاصة بالعلاوات والمعاشات تحتاج لتعديل تشريعي سريع للموافقة على الإجراءات الجديدة .

وأكدت الحديدي على أهمية حديث الدكتور مصطفى مدبولي حول إعادة هيكلة الموازنة العامة وتعديل الأولويات وهي نقطة هامة جداً حيث أنه ذكر أن الأولوية في الفترة الحالية هي برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر عوزاً وتوفير السلع الغذائية ومراجعة الأنفاق ".