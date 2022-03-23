خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تدقيق موازنة العام المقبل لمواجهة أي طوارئ

قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه وفقا للدستور، فإن الموازنة تنتهي منها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، حيث إنه تم التعديل عليها للحماية المجتمعية نظرا للتغيرات الاقتصادية وما يحدث في العالم بالخارج.

وأضاف “بدرة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، ان الموازنة المنتهية في 30 يونيو القادم، تم التعديل علي بعضها، موضحا أنه من خلال ذلك هناك زيادة في شرائح الأجور والمعاشات، إلى جانب زيادة في دخول الأسر لحياة كريمة.

وتابع أن هذا التعديل سيعطي أثر إيجابي في زيادة الأجور والمرتبات ودخول الأسر لحياة كريمة، لافتا إلى أنه اعتبارا من 1 إبريل ستتم الموازنة الجديدة وسيتم المناقشة فيها للعام الجديد، والتي ستكون مدققة وتدبير المصروفات بتحسن ومعدلات نمو في حدود ال5.5%.

وأشار إلى أن الدولة تحرص بكل أجهزتها المعنية على تدقيق موازنة العام القادم لمواجهة أي أزمة طارئة.