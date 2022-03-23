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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد من طلاب جامعة الزقازيق يشارك ببرنامج الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب بأسيوط

وفد جامعة الزقازيق
وفد جامعة الزقازيق

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه في إطار تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، قام وفد من جامعة الزقازيق بقيادة  الدكتور أحمد شاكر حسين وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ومحمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالمشاركة بـ ٥ طلاب مصريين، و ٥ طلاب وافدين من جامعة الزقازيق في برنامج الملتقي الثاني لأسبوع الشعوب بعنوان (شعوب ضد التطرف والإرهاب) والمقام حاليا بجامعة أسيوط خلال الفترة من ٢٣-٢٨ مارس ٢٠٢٢م بمشاركة ٣١ جامعة مصرية حكومية وخاصة وجامعات عربية وافريقية والتي تهدف إلى توحيد الشعوب ضد التطرف والإرهاب والتي تحمل في طياتها رسالة عن دور الجامعات في بناء الوعي ونشر الفكر المعتدل ومواجهة التطرف بشتي السبل ومختلف أشكاله. 

وأشار رئيس الجامعة إلى ان حفل الافتتاح تناول كلمة ممثلي الوفود المشاركة وعرض فيديو تسجيلي عن جامعة أسيوط،  وكلمة الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس الملتقي، وكلمة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية،  ثم كلمة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وراعي الملتقي ، واللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية. 

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وتم خلال اليوم الأول من ملتقي الشعوب افتتاح شارع الشعوب بصحبة فرقة لؤل الشعبية بجنوب السودان وفريق ماما كولونيل وبوبو نينا جوس بالكونغو وفرقة الفنون الشعبية بجامعة اسيوط، وأقيم حفل غنائي للفنان علي الحجار بمركز النيل للتنوير والاشعاع الثقافي بجامعة أسيوط،  كما عرض مشروع (نيوم أسيوط ) كأحد النماذج في مجال التنمية ومواجهة التحديات،  بالاضافة إلى إقامة جلسات حوارية وندوات والتي تضمنت "التماسك الاجتماعي في مواجهة التطرف والإرهاب". 

جامعة الزقازيق الفنون الشعبية التعليم العالي الاجتماع مواجهة التطرف التطرف كلية الزراعة

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