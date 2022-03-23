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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الأدور: كيروش اختار قائمة من اللاعبين تتناسب مع طريقته ..فيديو

طارق الأدور
طارق الأدور

أكد الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، أن مباراة مصر والسنغال لا بد أن تلعب بطريقة صحيحة، مضيفا أن من يحالفه التوفيق في المباراة سيتأهل لكأس العالم.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، عليه أن يلعب بطريقة صحيح للفوز على السنغال دون أي حسابات.
ولفت إلى أن كيروش لا يفضل إجراء تغييرات في التشكيل، لكن أتوقع أن يلعب بطريقة 4 3 3، مضيفا أن المدير الفني اختار اللاعبين لتتناسب مع طريقته.
وتوقع أن يلعب عمرو السولية ليكون على يمين محمد النني لإيقاف جبهة السنغال القوية، مؤكدا أن محمد صلاح يمثل مصدر رعب لدفاع السنغال.
وتابع: مصطفى محمد ومرموش سيكونا في التشكيل الأساسي، متوقعا أن يبدأ حمدي فتحي المباراة.
 

طارق الأدور مباراة مصر والسنغال مباراة مصر صدى البلد

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