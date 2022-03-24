عاجل
الجيل القادم من سيارات الهاتشباك يقود تشكيلة ميني المستقبلية.. صور الأم المثالية البديلة عن تكريم الرئيس لها: بداية جديدة لحياتي ومشواري المشاركون بأكبر مؤتمر للأمراض الجلدية يحذرون من أدوية التجميل المغشوشة وتأثيرات «كورونا» على تساقط الشعر المستشار شبل يكشف كواليس اجتماع الجمعية العامة للمحاكم الدستورية العربية أخبار التوك شو.. حد ينسى حسن شحاتة..أحمد موسى ينفعل بسبب مباراة مصر والسنغال..أبو الغيط: القضية الفلسطينية مازالت مستعصية على الحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار شبل يكشف كواليس اجتماع الجمعية العامة للمحاكم الدستورية العربية

المستشار طارق شبل
المستشار طارق شبل

قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية أمينا عاما للاتحاد.

وقررت الجمعية اختيار المستشار عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية أمينا عاما مساعدا وذلك فى جلستها المعقودة صباح اليوم.

وأكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمى باسمها ان الجمعية عقدت اجتماعها اليوم برئاسة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية الاردنية .

وقال إن المستشار التل رئيس الدورة الحالية، بدأ اجتماع الجمعية بقراءة الفاتحة على روح المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق امين عام الاتحاد السابق.

ثم طالب المستشار التل جميع الدول الاعضاء بالتصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية المصرية باختيار المستشار بولس امينا عاما للاتحاد خلفا للمستشار سعيد مرعى.

واشار المستشار شبل انه تم ترشيح المستشار عبد العزيز سالمان امينا عاما مساعدا، وقد وافق جميع اعضاء الاتحاد على الترشيح.

المحكمه الدستورية الدستورية التصويت المتحدث الرسمى نائب رئيس المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة كاملة

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً الخميس

بالأسماء.. 3 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

كاف يؤجل مباراة الأهلي والهلال فى دوري أبطال أفريقيا

تعطيل الدراسة غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ"الرجال"

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

ترشيحاتنا

ممكن يكون فضيحة.. مبروك عطية: مش كل الحالات بيكون زواج البنت سترة

مبروك عطية: حديث الرئيس كان أصدق ما يقال بشأن المرأة والسلع الغذائية

يحتاج الدعاء.. أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي

تونس تقر إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

حازم إمام عن استضافة الأساطير بمباراة مصر والسنغال: اخترنا الفائزين بأمم أفريقيا

دعاء الرعد والبرق والمطر .. 7 سنن مهجورة رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

غالية الثمن.. ضبط أدوية مهربة مع راكب في المطار.. صور

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

فيديو

سميرة أحمد تروي ذكرياتها مع العندليب وأنور وجدي.. ولماذا أمر حسن الإمام بتقطيع فستانها "فيديوجراف"

شرف وربنا يتقبل.. حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ