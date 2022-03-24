المستشار شبل يكشف كواليس اجتماع الجمعية العامة للمحاكم الدستورية العربية

قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، اختيار المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية أمينا عاما للاتحاد.

وقررت الجمعية اختيار المستشار عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية أمينا عاما مساعدا وذلك فى جلستها المعقودة صباح اليوم.

وأكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمى باسمها ان الجمعية عقدت اجتماعها اليوم برئاسة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية الاردنية .

وقال إن المستشار التل رئيس الدورة الحالية، بدأ اجتماع الجمعية بقراءة الفاتحة على روح المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق امين عام الاتحاد السابق.

ثم طالب المستشار التل جميع الدول الاعضاء بالتصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية المصرية باختيار المستشار بولس امينا عاما للاتحاد خلفا للمستشار سعيد مرعى.

واشار المستشار شبل انه تم ترشيح المستشار عبد العزيز سالمان امينا عاما مساعدا، وقد وافق جميع اعضاء الاتحاد على الترشيح.